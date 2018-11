Havila forventer en krevende vinter

Forsyningsskipsrederiet Havila i Herøy med 23 skip i flåten, tror den kommende vinteren blir svært krevende å komme gjennom. Det sier administrerende direktør Njål Sævik etter at rederiet har lagt fram tallene for driften så langt i år. Selv om rederiet kommer ut med plusstall på driften, fører renter og avskrivninger til høye minustall. Sævik sier det er for mange skip i markedet. Til nå i år har rederiet et resultat før skatt på minus 305 millioner kroner.