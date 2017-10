Hareide fortsetter i Danmark

Åge Hareide fortsetter som dansk landslagssjef i fotball fram til sommeren 2020, opplyste elitesjef i Det danske fotballforbundet (DBU), Kim Hallberg, tirsdag. Dermed bekreftet Det danske fotballforbundet (DBU) det som det har vært spekulert i den siste tiden. Hareide tok over som landslagssjef etter Morten Olsen i 2015. Han skrev under en toårskontrakt med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Det er denne opsjonen om forlengelse DBU og Hareide og nå har blitt enige om å benytte seg av.