Like over klokka 14 torsdag meldte Norled at sambandet Hareid-Sulesund er stengt på grunn av problemer med fergebroen.

Sambandet ble innstilt. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Vegvesenet rykket ut til Sulesund for å se på skadene og regionsjef Inge Andre Utåker i Norled opplyser at de fant en feil på mekanismen soom bevege kjørebroa og lemmen.

– Statens vegvesen har folk der, og de må kjøre både lemmen og bommen manuelt, opplyser han.

Før klokka 15 hadde Vegvesenet allerede fått avgår de første ferge med manuell løsning.

– Vegvesenet må kjøre dette manuelt til de får tak i deler og får reparert utstyret, sier Utåker. Han sier de vil prøve å ta unna så mye trafikk som mulig, men det vil være en del uregelmessigheter.

– Rekker ei ekstra svele

Passasjerene som var om bord i ferga Høgsfjord blir frakta til Solavågen. Foto: NRK More & Romsdal

Passasjerene som var ombord på ferga Høgsfjord da sambandet ble stengt ble fraktet til Solavågen. Passasjerene tok omdirigeringen med knusende ro.

– Det er perfekt det. Da får jeg gjort litt mer arbeid, og kanskje jeg rekker ei ekstra svele. sier Per Hølaas.

Andre syntes også dette var greit.

– Når ikke fergekaia fungerer går vi til nærmeste kai. Vi må bare finne oss i det. Jeg er avslappet, sier Knut Falk.