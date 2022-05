Har utsmykket Kystruten-skip

Billedkunstneren Cathrine Knudsen har stått for utsmykningen av Kystruten-skipet «Havila Castor». Totalt har hun levert 36 kunstverk til skipet. Det skriver Kystruten i en pressemelding. – Våre fire skip vil alle ha ulike kunstnere. Vi er veldig glade for at vi har fått Cathrine Knudsen til å sette prikken over i-en om bord i Havila Castor, forteller prosjektleder for innredning, Hege Sævik Rabben.