Har utsett signeringa av Helseplattforma

Fem kommunar i Møre og Romsdal har utsett signeringa av Helseplattforma. Årsaka er uvisse om tidsplanen for innføringa etter at St.Olavs hospital har sett det felles journalsystemet på vent. Både Helseplattforma og Helse Midt-Norge vurderer no kva betydning dette får for både andre helseføretak og kommunane.