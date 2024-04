Har tatt dronebilder og snakket med naboer i Ørsta

I Ørsta har kommunen vært på synfaring etter at to bolighus sent lørdag kveld ble evakuert. Både politiet og brannvesenet rykte ut etter at en person meldte inn at huset han bodde i skal ha flytta seg noen centimeter.

– Det har vært snakket med huseiere og naboer, tatt dronebilder og vi har vært ute med rørkamera og sjekket rørkabler til eiendommene, sier ordfører Per-Are Sørheim (H).

Dokumentasjon er sendt til NVE, og NVE vurderer synfaring i morgen.

Evakueringen blir opprettholdt til mandag, og til NVE kan gi en status på at det er trygt. Området er sperret av.