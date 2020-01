Har tapt 7,6 milliarder

De store skipsverftene her i fylket, har tapt flere milliarder kroner på oljekrisen som slo inn i 2014. Nettavisen Sysla har gått gjennom regnskapene for Vard, Kleven, Ulstein og Havyard, og de viser at verftene har tapt 7,6 milliarder kroner i årene 2014–2018. Analytiker Anders Helseth i Menon Economics sier han ikke er sikker på om alle verftene overlever. Han er klar på at flere trenger ny egenkapital for å kunne fortsette å lage skip.