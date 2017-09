Har satt i gang søk

Det er satt i gang søk i Ålesundsområdet etter at det ble observert en nødrakett fra Ålesund i retning Hjørundfjorden/Sykkylven. Luftambulansen og Redningsskøyta DNV 2 er satt inn og Florø Radio kaller båter i området for observasjon, opplyser Hovedredningssentralen for Sør-Norge. Politiet ønsker tips fra publikum.