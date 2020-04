Har samlet inn 230.000 kroner

Sunnmørsposten skrev fredag at Atlanterhavsparken i Ålesund hadde så store økonomiske problemer på grunn av koronakrisa at de kunne bli nødt til å avlive dyr og legge ned driften. Lørdag skriver avisa at ved hjelp av et spleiseinitiativ ble det over natten samlet inn 230.000 kroner. Det gjør daglig leder Tor Erik Standal rørt og glad. – Det kom litt brått på, men det viser at folk bryr seg, sier han.