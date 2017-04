Har mottatt 70 våpen under amnestiet

Tusenvis av våpen er på avveie i Norge. Derfor bestemte regjeringen at det fra 1. mars til 31. mai er våpenamnesti. Det betyr at de som har registreringspliktige skytevåpen uten å ha tillatelse skal slippe straff dersom de varsler politiet om dette i tidsperioden.

Ved inngangen av amnestiet fantes det 76.000 skytevåpen politiet ikke kunne gjøre rede for. Siden da har politiet oppfordret folk til å benytte seg av muligheten til å kvitte seg med våpen.

Mest gamle rifler og hagler

Alice Fylling ved våpenkontoret i Møre og Romsdal politidistrikt forteller at de hittil har fått inn 70 våpen som blir destruert.

– Det er mest gamle rifler og hagler.

Hun minner om at folk må ta kontakt dersom de har våpen hjemme som ikke er registrert.

– Hvis ikke kan du få problemer. Det er veldig mange som tar over dødsbo for eksempel som ikke er klar over at de bør omregistrere våpnene. Man har ikke lov til å ha våpen som er registrert på andre.

Kravet da for å få omregistrere et våpen er at man har et bruksområde for våpenet som oppfyller kravene.

– Og dersom man har våpen hjemme så må man ha et godkjent våpenskap, sier hun.

De som har våpen blir holdt ansvarlig

Amnestiet har gjort at mange har kommet på at de har våpen hjemme som de ikke har registrert.

– Om folk ringer nå så går det greit. Det er viktig at folk tar fatt i dette og sørger for skikkelig oppbevaring. Det kan være så enkelt som at hvis noen får uvedkommende på besøk, som gjør noe galt med våpenet, så er begge parter ansvarlige.

På våpenkontoret har innleveringen nå dabbet litt av og Fylling oppfordrer derfor folk til å benytte anledningen.

– Ta kontakt med nærmeste politistasjon så får du hjelp til hvordan det skal gjøres, oppfordrer hun.