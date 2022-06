Har funne straumfeil

Tindra nett opplyser til NRK at dei har funne grunnen til straumbrotet som har vore i Sunnylven i Stranda kommune i dag. No er det berre dei næraste husa rundt trafostasjonen med feil som manglar straum, cirka fem kundar. For å fikse feilen må dei kople ut straumen i ein halv time mellom Røyrhus og Larsen gard. Det vil skje litt seinare i føremiddag