Har forventninger til industripakke

– Revidert nasjonalbudsjett er en god start, men den maritime industrien har først og fremst forventninger til industripakken som regjeringa legger frem i slutten mai. Det sier daglig leder i Maritimt forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd. Han er fornøyd med satsinga på grønn skipsfart og at permitteringsordningen blir forlenget. I industripakken forventer Ingjerd at det kommer flere tiltak som vil ta den maritime industrien gjennom korinakrisen. Blant annet håper han at regjeringen vil bidra gjennom bygging av forsvarsskip.