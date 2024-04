Har anholdt en mann i 40-årene

Politiet har anholdt en mann i 40-årene etter at han har utøvet skadeverk på en privat bolig i Molde. Han skal ha fremstått som skremmende for beboerne på adressen, ifølge politiet. Mannen fremstilles for legevakt på grunn av sårskader han fikk etter skadeverket.