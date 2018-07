Har ambisjoner om å nå langt

Stortalentet Erling Braut Håland (17) legger ikke skjul på at han har ambisjoner om å nå svært langt, men er forberedt på å måtte jobbe hardt for det. Til Eurosport sier stortalentet at han vil bli en av de beste spissene i verden. Flere europeiske storklubber har vist interesse for Håland som scoret fire mål mot serieleder Brann i den forrige runden i eliteserien. Molde-manager Ole Gunnar Solskjær mener at spissen kan nå langt. I kveld spiller Molde mot Vålerenga hjemme.