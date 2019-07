Gult farenivå for Veslemannen

NVE setter ned farenivået for Veslemannen til gult. Det har vært rødt farenivå siden fredag, og de som bor under fjellet har vært evakuerte. Bevegelsene i fjellet har nå avtatt, og NVE mener at faren er over for denne gangen. Sivilforsvaret pakker nå sammen utstyret sitt.