Gudsteneste i 20 kyrkjer

Søndag blir det gudstenester i 20 av dei 100 kyrkjene som er i bruk i Møre bispedømme. Det er no opna for at 50 personar kan delta på gudstenester så lenge dei held avstand på minst ein meter. Planen er etterkvart å opne for gudstenester i 60 av dei 100 kyrkjene i Møre bispedøme, seier biskop Ingeborg Midttømme.