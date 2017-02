Grasjebrann i Vanylven

Brannvesen Vanylven driv med sløkking av ein brann i ein garasje i Syvde som står i full fyr. Det skal ikkje vere fare for at brannen skal spreie seg til bustadhuset like ved, seier operasjonsleiar Olaug Holme til NRK. Meldinga om brannen i Syvde kom i 22:30-tida.