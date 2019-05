Gode værutsikter for 17. mai

Meteorologene heiser flagget på Twitter og varsler over 20 grader i sør på nasjonaldagen. Ifølge Yr ser det ut til at Møre og Romsdal og Trøndelag får det aller beste været 17. mai. Prognosene viser at det er her det er størst sannsynlighet for sol og over 20 grader.