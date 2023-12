Gjev pris til moldejente

Emma Berild Engel (16) frå Molde har fått Riis-prisen 2023 saman med to andre. Riis-prisen er ein nasjonal pris for å synleggjere bildekunst som er laga av ungdom i alderen 13–18 år. Prisen er på 15.000 kroner, samt oppfølging frå bildekunstnar Kjell Erik Killi-Olsen. Emma Berild Engel vann prisen for bildet «Jordskjelv».