Gikk prosesjon for første gang i Ålesund

Vithyes Ratha har selv mulighet til å bli hinduprest fordi han er sønn av en prest. Han jobber til daglig som lærer i realfag. Foto: Magnus Gamlem / NRK

For første gang i deres historie holdt Ålesund Hindu kultursenter en utendørs prosesjon til ære for guden Ganesha. Det er guden for intellekt og visdom i hinduismen.

– Poenget er at det gode er i krig med det onde. Målet er at vi til slutt skal ende opp med bare gode kvaliteter, og alle som er her skal gå hjem med en god følelse, forteller Vithyes Ratha om lørdagens seremoni.

Senteret har holdt til i Parkgata i Ålesund i tre år og lørdag hadde om lag 200 hinduer fra hele fylket møtt opp for å ta del i seremonien. Noen hadde også tatt turen helt fra Trondheim.

– Det er ritualer som symboliserer ulike former for liv, og alt liv er like mye verdt, sier Ratha.

– Får praktisere det vi vil

Hinduistene slepte Ganesha gjennom Ålesunds gater. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Faren til Vithyes Ratha, Rathakrishnarajah Kurukkal Nadarajah Kurukkal, var den første hindupresten som kom til Norge og startet tempel her. I Norge i dag finnes det om lag 13000 tamiler.

En del av seremonien gikk ut på å slepe Ganesha på en stol gjennom Ålesunds gater, og underveis var det mange som stoppet opp for å se hva som foregikk og spørre hinduene om markeringen. Hinduistene kunne vært heldigere med været i våte Ålesund, men det stoppet ingen fra å gå barbeint gjennom gatene. Det er nemlig en del av ritualet.

Ratha forteller at det er fint å være hindu i Norge.

– Vi får praktisere det vi har behov for, og nordmenn er flink til å integrere. Jeg har aldri opplevd noe negativt knyttet til religionen min, sier han.