Gebyr for dekk og teknisk stand

På E39 i Hjartåbygda i Volda har politi og Statens vegvesen har gjennomført trafikkontroll, der 50 kjøretøy ble kontrollert. Det ble skrevet to gebyr for dekk med mønsterdybde under minimum, tre mangellapper for teknisk stand og ett gebyr for manglende vognkort.