Går imot nasjonalt deponi

Kommunestyret i Molde vedtok torsdag kveld at de går imot et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall. Det skriver Rbnett.no. Samtidig støttet et knapt flertall et forslag som gir muligheter for videre virksomhet for tiltakshaverne på Raudsand.