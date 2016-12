Klokka 17.10 melder Helse Møre og Romsdal at alle de tre involerte i front-mot-front-kollisjonen på Ørskogfjellet er lettere skadet.

Vegen ble åpnet litt tidligere etter å ha vært stengt og delvis stengt onsdag ettermiddag. Dette er hovedfartsåren mellom Sunnmøre og Romsdal, og en svært trafikkert veg.

– Ikke spesielt glatt

Operasjonsleder Magne Tjønnøy seier det ikkje skal vere spesielt glatt der ulykka skjedde.

Ambulansehelikopter har vært på ulykkesstedet etter et trafikkuhell i Landedalen på E136 i Ørskog, nordøst for Sjøholt.

To biler skal ha kollidert front mot front, og tre personer er involvert. En person ble tatt med i helikopter og to personer i ambulanse til sykehus.

Stengte europaveien

Europaveg 136 ble stengt for all trafikk, men etter hvert ble ett kjørefelt åpnet. Klokka 16.16 er vegen igjen åpen for all trafikk.