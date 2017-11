Framleis sterk vind torsdag

Meteorologisk institutt har i kveld send ut eit nytt varsel om storm i vente for vårt fylke. Det blir sørleg sterk kuling usette stadar, og opp i liten til full storm usette stadar på Sunnmøre. I morgontimane blir det

kortvarig sørvest liten til full storm langs heile kysten. Etter kvart regn. Frå torsdag ettermiddag

vest og sørvest sterk kuling. Regnbyer eller haglbyer, snøbyer over 500–700 m, og mellom

300–600 me lengst nord. Frå ettermiddagen utrygt for torevêr.