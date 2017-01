Lars Inge Myklebust i Fjord1 forteller at billettprisene for elbil vil fortsette som før.

– Inntil videre gjør vi det slik det har blitt gjort tidligere. Kundene betaler for sjåføren og ikke for bilen, forteller billettansvarlig i Fjord1, Lars Inge Myklebust. I 2016 fraktet Fjord1 79 732 elbiler i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er nå de eneste fylkene på Vestlandet som ennå ikke har innført betaling for elbiler på fergene i fylkesvegsambandet.

Myklebust forteller at han ikke har merket noen forvirring rundt betaling fra elbil-eierne, på tross av endringen i flere andre fylker rundt om. Når en eventuell endring vil skje i Møre og Romsdal gjenstår å se.

– Vi er klar over at det vil bli endringer, men når det vil bli kjenner vi ennå ikke til, forteller Myklebust.

Det er flere som mener at betalingen skal være lik for alle. Samferdspolitiker for Frp, Frank Sve, kom i desember ut med at han ønsker å fjerne elbilfordelen på både ferger og bomstasjonene.

Regionsjef i Norled, Inge Andre Utåker. mener det er rett at elbilene skal betale. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Smertefri innføring for Norled

Regionsjef i Norled, Inge Andre Utåker, har erfaring med endring i betalingen for elbiler, og forteller at den praktiske gjennomføringa har gått bra. Fergene sør på Vestlandet og i Trøndelag har nå belastet elbil-eierne over en lengre periode. Han forteller at selve innføringen har vært smertefri, og mener det er rett at elbilene skal betale.

– En elbil tar like mye plass ombord og er like tung, det er også like mye administrasjon og arbeid med lossing, forteller Utåker.

Vanskelig sak

Helge Orten (H) sier at det kommer nasjonale retningslinjer for betaling på ferjene. Foto: Trond Vestre / NRK

Det kommer nye nasjonale retningslinjer fra Stortinget og mange er spente på hva det betyr for elbilene på ferjene. Stortingspolitiker Helge Orten (H) fra Mørebenken sitter i samferdselskomiteen. Han sier at arbeidet med å utrede konsekvensene av Stortingets vedtak skal starte opp. Stortinget vedtok like før jul at det skal tas maksimalt 50 prosent betaling fra de med elbil.

Orten innrømmer at det er en vanskelig sak.

– Fylkeskommunene kan i dag selv bestemme hvordan de vil ta betalt av elbilene og praksisen er litt forskjellig. Her er det mange ting som må vurderes, sier Orten.