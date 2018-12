Første gass fra Aasta Hansteen

I dag går første gass fra Aasta Hansteen til markedet og sammen med rørledningen Polarled til Nyhamna i Aukra, åpner feltet en ny region for gasseksport til Europa. – Med et havdyp på 1 300 meter er dette den dypeste feltutviklingen på norsk sokkel, den første spar-plattformen på norsk sokkel og den største i verden. Det er et helt unikt felt som nå starter opp, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring i Equinor.