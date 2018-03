Forsiktig optimist

Norske Shell har kunngjort at de ønsker å selge sin eierandel i Draugenfeltet utenfor Kristiansund. Hvor mange ansatte som blir berørt av eventuelt salg er ikke klart enda. Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, ble i dag orientert av ledelsen i Shell. Han er betenkt over salget, men velger å være optimistisk.– De siste årene har nye selskaper kommet på sokkelen og funnet mindre, drivverdige felt. De har også en helt annet kostnadsstruktur, som gjør at de kan skape lønnsomhet av mindre utbygginger. Ser man dette i sammenheng med den gode driftsorganisasjonen på Råket, kan dette blir interessant, sier Neergaard i en pressemelding fra kommunen.