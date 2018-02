Foredling ville gitt arbeidsplasser

83 prosent av norsk laks sendes ubehandlet ut av landet. – Hadde foredlingen av norsk laks som nå skjer i EU blitt gjort her hjemme, ville vi hatt minst 10.000 nye arbeidsplasser over hele landet, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark. Han tilføyer at dette blant annet ville vært ingeniørjobber.