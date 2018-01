Forebygging hos eldre

Brannvesenet i fleire kommunar går i gang med nye, målretta tiltak for å forebygge brannar heime hos eldre over 75 år. Mellom anna blir komfyrvakter og nye røykvarslarar installerte i satsinga som er støtta av Gjensidigestiftelsen. Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund er glad for å kunne sette inn fleire tiltak for gruppa som er mest utsett ifølge brannstatistikkane