Flere gladnyheter for Kvernberget

Boeing 737 hele neste år, nye sommerturer og møte om nytt terminalbygg, er noe av det som er i vente for Kristiansunderne.– Det har vært store utfordringer når det kommer til regulariteten på Kvernberget. SAS har leid inn CRJ 900-maskiner for å operere SAS sine ruter, og dette har fungert dårlig, sier Øivind Hoem, styreleder i Kvernberget Vekst til Tidens Krav. Nå er det flere ting i vente. Hoem kan fortelle at de blant annet skal sende et Airbus-fly med 180 seter fra Kristiansund til Tyrkia ukentlig fra neste år og allerede i neste uke (16. august) skal det igjen snakkes om å få starte byggingen av nytt terminalbygg på Kvernberget.