Evakueringsområdet i Vistdal i Molde kommune minskes. Det opplyste politiet om klokken 14.

Området nord for krysset Vistdalsvegen/Langevegen er ikke lengre omfattet av evakueringen. Samtidig er også fylkesvei 660 Vistdalsvegen nå åpnet.

Det betyr at Charlotte Kuehn Codron og flere kan reise tilbake.

Hun og mannen måtte brått og uventet evakuere fra feriehuset sitt søndag kveld, da flere ras gikk i området rundt dem.

– Dette er en merkelig opplevelse. Jeg har reist til Norge i 25 år. Dette er første gangen vi har møtt på et sånt problem. Men vi er glade for at vi skal hjem igjen nå. I løpet av natta tenkte vi «kanskje vi aldri kan dra hjem igjen», sier hun.

I alt har 41 personer vært evakuert i Vistdalen som følge av flere jordras søndag kveld.

Ett av tre store jordskred i Vistdalen søndag kveld. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Spennende og skremmende

Kuehn Codron forklarer at de først så flere helikoptre og skip ved fjorden, og deretter en brun masse ned fjellskråningen.

– Vi ble skremt. Vi hadde ikke strøm, og vi bare ventet. Så kom en av våre naboer og sa at vi måtte dra. Det var både spennende og skremmende.

For samtidig som rasene gikk, gikk også strømmen til flere. Det var farevarsel for både lyn og styrtregn søndag kveld.

Av de som har evakuert til hotellet i Molde, er det nå er syv tyske turister og en norsk fastboende som får flytte tilbake.

– Og så er det flere som oppholder seg privat hos venner og familie, sier Mona Kvernberg i politiet.

Sånn så rasområdet i Vistdalen ut søndag kveld.

Fremdeles stengte veier

Veien mellom Eidsvåg og Eresfjord er fortsatt stengt etter jordskredene. Det samme gjelder for de kommunale veiene i Eidsvåg og i Meringdal, opplyser Molde kommune.

NVE skriver at de har folk ute i områdene som skal vurdere skredsituasjonen både i Vistdal, Eidsvåg og Meringdal. De gir fortløpende råd til politiet og kommunen for de evakuerte områdene.

Jordskredvakt Guro Skogen Grenland understreker at man ikke bør oppsøke området der skredene gikk i går.

– Jorda i Vistdal der det har gått skred er vannmettet og ustabilt. Det kan fortsatt komme små utglidninger, sier hun.

Foto: Meteorologisk institutt

Nok et farevarsel

Mandag formiddag ble det sendt ut et nytt farevarsel om styrtregn i Molde-områdene.

Vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen forklarer at dette er områder som allerede har fått mye nedbør, som gjør at de er ganske sårbare.

– Det er ikke sikkert det er så mye som skal til før det får konsekvenser. Det er vanskelig å si akkurat hvor det treffer, men vi får håpe det ikke treffer akkurat samme plass som i går.

Meteorologen sier at det kan komme byger på 20 millimeter nedbør i timen, men at det ikke ser like ille ut som søndag kveld.

Video fra søndag ettermiddag/kveld.