Det er sendt ut et nytt farevarsel om styrtregn i Molde-områdene mandag formiddag, det opplyser vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.

Hun forklarer at dette er områder som allerede har fått mye nedbør, som gjør at de er ganske sårbare.

– Det er ikke sikkert det er så mye som skal til før det får konsekvenser. Det er vanskelig å si akkurat hvor det treffer, men vi får håpe det ikke treffer akkurat samme plass som i går.

Meteorologen sier at det kan komme byger på 20 millimeter nedbør i timen.

– Det er potensiale for kraftige byger i dag også, men det ser ikke like ille ut som det var i går, sier Andersen.

Det er sendt ut farevarsel for styrtregn i indre deler av Møre og Romsdal og i deler av Sogn og Fjordane. Foto: Meteorologisk institutt

Både geolog fra NVE og Multiconsult skal mandag formiddag gjøre en vurdering av rasområdet.

– Det skal gjøres en førstevurdering av faren der, og vurderes når evakueringen kan bli opphevet, sier Gert Vidar Høgseth, fungerende regionsjef for NVE region vest.

Utvidet evakueringsområdet

Natt til mandag meldte politiet at tallet på evakuerte er oppjustert til 41.

Søndag ettermiddag gikk det flere ras i området.

Sent søndag kveld ble evakueringsområdet utvidet med 1,5 kilometer mot Øverlia. Det forteller innsatsleder Hans Kristian Lundgren i politiet. Også deler av Eidsvåg i Molde kommune er evakuert.

Lundgren sier at NVE har sett på bilder som redningshelikopteret har tatt, og at de føler seg såpass utrygge at de har utvidet sperreområdet.

– Utgangspunktet for de som bor inne i Vistdalen nå er at de ikke har noen vei inn eller ut, sier han.

Slik ser rasområdet i Vistdalen ut Du trenger javascript for å se video.

16 ble evakuert med helikopter etter å ha vært isolert av skredet og forhindret fra å komme seg ut på egen hånd.

12 hus skal være berørt.

Utover kvelden og natten vil både brannmannskap og sivilforsvar være i området. Muligens også en tropp fra politiet, opplyser Jens Dahl i politiet.

Mandag morgen skal geologer fra NVE dra til Molde for å vurdere områdene.

Voldsomt regnvær

– Det har gått tre ras i Vistdalen, det går også mindre ras der inne nå, sa Jens Dahl i politiet tidligere søndag kveld.

Det skal ha vært voldsomt regnvær i området.

– Folk må være forsiktig, holde seg inne der det er trygt å være inne. Steng av lokale veger. Det har gått småras og nye ras, og mye regn de nyeste timene, sa Kvernberg.

HRS skrev like etter klokken åtte at de har mobilisert med full styrke. Store ressurser er i sving, og det er fremdeles ikke full oversikt over situasjonen.

– Skremmende

Gårdbruker Joakim Lange sier til NRK at ødeleggelsene er enorme.

– Dette er skremmende. Jeg trodde dette var sånt man så på nyhetene, men ikke opplevde selv, sier han.

Joakim Lange tror det vil ta flere dager før de kan flytte inn igjen.

Da skredet kom måtte han rømme med familien.

– Vi så skredet komme fra vinduet, og måtte bare komme oss ut. Vi måtte bruke traktoren, fordi det var så mye vann, sier Lange.

Han regner med at det vil ta noen dager før de kan flytte inn igjen.

Nødetatene har rykket ut til jordskred i Vistdalen i Molde Du trenger javascript for å se video.

Henrik Bergset var vitne til de første skredene.

– Det begynte med kraftig tordenvær. Det haglet veldig kraftig. Haglkulene var ganske store. Det kom enorme vannmengder ned fra fjellsiden. Skredet tok med seg mange trær. Skogen ble lagt helt flat, sier han.

Han så at skredet gikk helt ned til eiendommer, men ikke at noen hus ble tatt. Bergset var på besøk hos besteforeldrene sine.

– Vi så godt hva som skjedde. Det hele er veldig tragisk. Heldigvis var vi for langt unna til å bli rammet, sier han.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Evakuerte fraktes til hotell

Gymsalen ved Vistdal skule er etablert som møteplass for evakuerte og pårørende. Norsk Folkehjelp bistår der.

– I løpet av kvelden vil vi tilby transport til Molde og hotellovernatting der, opplyser kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen.

Kriseteamet vil være til stede for de som eventuelt har behov for oppfølging.

Molde kommune har satt krisestab, og følger situasjonen tett i flere deler av kommunen, sier Stokkereite Aasen.

MYE NEDBØR: Kraftig regn er årsaken til jordrasene som gikk i Vistdalen. Slik så vegen ut etter rasene. Foto: Ottar Rydjord

– Helt forferdelig

Røde Kors skriver at de har fire hjelpekorps og 20 mannskaper som bistår. De bistår med både tepper og klær. De bruker også drone. Norske Redningshunder bidrar også med en hundeekvipasje.

– Vi har kalt inn alt av ressurser, norsk luftambulanse, redningshelikopter, norske redningshunder, vi har politi på stedet, sa Dahl i politiet.

Redningsselskapet har sendt fire redningsskøyter på vei til Vistdalen.

Ifølge et øyevitne NRK har snakket med skal det være to helikopter på stedet.

– Det er helt forferdelig. Det har gått et stort ras. Det har gått mange skred her nå, på Lange. Det er veldig fælt. Nå kom det nettopp et helikopter. Raset har gått helt inn til husene, sier en av innbyggerne.

Farevarsel for styrtregn og lyn

Fylkesvei 6010 ved Lange er sperret som følge av skredet.

Også fylkesveg 660 mellom Åfarnes og Eidsvåg sentrum er stengt på grunn av rasfare, skriver fylkeskommunen.

Selskapet Elinett melder at det er strømbrudd i området mellom Eresfjord – Eidsvåg og mellom Eresfjord og Vistdal. Lyn skal trolig være årsaken.

Meteorologene har sendt ut farevarsel på både styrtregn og lyn i deler av Møre og Romsdal søndag.

Fjord1 skriver at man må regne med endring i ferjeruta Sølsnes-Åfarnes grunnet transport av utrykningskjøretøy.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK