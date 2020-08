Flere berusede på Kirkelandet

Politiet fikk flere meldinger om berusede personer på Kirkelandet i Kristiansund i går kveld. En overstadig beruset mann i 20-årene ble kjørt hjem til sine pårørende. En annen beruset mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter han oppførte seg aggressivt, sjikanerende og truende mot vakter på et utested. Mannen ble hentet av kompiser og kjørt hjem. Ingen anmeldelser. En tredje mann i 30-årene ble anmeldt etter at politiet observerte han urinere på et offentlig sted.