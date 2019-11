Fire statsråder på besøk

Fire statsråder kommer til den store nyttårskonferansen i Molde rett over nyttår. Kommunalminister Monica Mæland, samferdselsminister Jon Georg Dale, digitaliseringsminister Nikolai Astrup og eldreminister Sylvi Listhaug. – Dette blir et viktig møte, sier Vigdis Rotlid Vestad hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Flere av kommunene er spent på møtet med Mæland, blant annet ønsker Stranda og Sykkylven svar på hva som skjer med arbeidsgiveravgifta dersom de to kommunane slår seg sammen.