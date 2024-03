Fikk Kritikerprisen

Anja Dahle Øverbye er tildelt Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok for boka «Tarjei, 13 år». Det er Norsk Kritikerlag som står for utdelinga av prisen.

Anja Dahle Øverbye er fra Åfarnes i Rauma kommune.

Da boken ble nominert ble den beskrevet av juryen som «en triumf av en tegneserie – rå og naken i uttrykket, med evnen til å vekke dyp empati hos leseren.»