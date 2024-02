Fikk brev fra Kommunaldepartementet

Fredag mottok fylkeskommunen et brev fra Kommunaldepartementet der det går det fram at fylket er millimeter fra å havne under statlig administrasjon. Det vil si på den såkalte Robek-lista. Det skriver Sunnmørsposten.

Grunnen er at til nå har flertallet i fylkestinget, det vil Frp, Høyre, KrF, Venstre og Sunnmørslista, nektet å fordele kuttene på de ulike sektorene. De har tviholdt på et generelt kutt på 2,7 prosent.

Ifølge departementet er det å ikke fordele kuttene, i seg selv god nok grunn til å sette fylket under administrasjon. Departementet viser til at dette er fylkestingets ansvar – og ikke noe de kan skyve over på fylkesadministrasjonen, men at de lar fylkeskommunen slippe unna denne gangen, skriver avisen.