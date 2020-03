Ferga krasja med land

Bilferga Eid krasja med ferjekaia og land på Sæbø i dag. Det skriver Møre-Nytt. En av passasjerene som var om bord forteller til avisa at de ble kastet veggimellom, men ingen skal ifølge avisa ha blitt skadd. Fergesambandet er innstilt. Det er satt inn passasjerbåt fra kl. 15.15 i sambandet inntil videre. Til NRK sier regionleder Odd Reidar Ormåsen i Fjord 1 at det er uvisst når reserveferge blir satt inn i sambandet. – Først må Eid bort fra kaia på Sæbø, sier han. Fjord 1 skal ha samtaler med mannskapet for å kartlegge hva som skjedde, sier Ormåsen.