Femteplass til Grøvdal

Karoline Bjerkeli Grøvdal løp fredag kveld for Norges første gullmedalje i innendørs-EM noensinne, men 28-åringen klarte ikke følge tempoet på 3000 meter. Hun tok 5.-plassen med 8:52.12, langt bak vinner Laura Muir.. – Jeg hadde håpet på litt bedre enn dette, men jeg kjente det egentlig ganske tidlig at i dag var ikke kroppen helt med på lag, sier Grøvdal etter løpet. Løperen har slitt med en forkjølelse i ei uke. Hun synes det er kjedelig at sykdom igjen skulle bli et problem men syntes likevel det var gøy å være med. – Men jeg kjente at jeg løp for halv maskin i dag, sier hun.