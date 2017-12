Etterforsker fortsatt Laura-saken

Politiet i Møre og Romsdal holder fortsatt på med etterforskningen i den nå 26 år gamle drapssaken i Molde, der 94 år gamle Laura Birkeland ble funnet drept i sin egen bolig i 1991. Det var for et år siden at politiet valgte å se på saken på nytt, i håp om at saken kan bli gjenopptatt med Cold case-enheten i Kripos. – Arbeidet tar lang tid på grunn av det veldig omfattende arbeidet med gjennomgang av saksmateriale, forteller kommunikasjonssjef i Møre og Romsdal politidistrikt, Olav Sindre Rise.