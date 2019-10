Er forberedt på store endringer

Mediehusene er godt forberedt på en kraftig nedgang i salget av papiraviser. Det sier medieforsker Tellef Raabe fra Ålesund. Han holder akkurat nå på med en doktorgrad i medieøkonomi og skal fokusere på situasjonen i de fem største avisene her i landet. Raabe sier at alle rekner med store endringer de neste årene, men det er også en del som henger etter i den digitale satsinga. Men han tror det kommer til å bli laget gode helgeaviser i årene som kommer og at papiralderen ikke er over.