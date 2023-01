Energiselskap slår seg sammen

Stranda Energi Holding slår seg sammen med Tussa Kraft. Det er klart etter at generalforsamlinga i Tussa Kraft vedtok å gjennomføre kapitalutvidelsen som er nødvendig for å slå sammen de to energikonsernene. Dette vil trolig skje i løpet av første halvår. Sammenslåinga er nødvendig for å tilby konkurransedyktige produkter og tjenester til kundene, skriver konsernsjef i Tussa, Elling Dybdal, i ei pressemelding.