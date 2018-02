Det var et besøk i en Bik Bok-butikk som fikk tårene til å trille hos Emma Krohn-Dale (16) fra Ålesund.

Hun skulle prøve en slengbukse hun hadde lyst på, maken til den mange av vennene bruker. Hun gikk inn i prøverommet med størrelse XL, men de passet ikke. Hun har opplevd det tidligere, men denne gangen kom reaksjonen.

– Jeg begynte rett og slett å gråte. Ikke fordi det var trist, men fordi jeg vet med meg selv at det ikke er jeg som er problemet, sier Emma, som ble sittende med en kjempepopulær slengbukse halvveis opp på lårene.

– Jeg er jo normal

Hun forteller at hun synes synd på motekjeden som ikke har størrelser til kropper som er litt større. Der hun ble sittende kom lysten til å ta et oppgjør med størrelsene, og kroppspresset.

– Jeg er jo normal. Jeg er ikke gravid. Jeg er ikke feit. Det er så trist at normale ungdommer i dag ikke finner klær fordi de rett og slett er ansett som for store.

Oppgjøret kom først gjennom et skarpt leserinnlegg gjengitt i Sunnmørsposten.

– Stort forbedringspotensiale

– Hun peker på en situasjon mange i vår målgruppe kjenner seg veldig igjen i, sier Øystein Kolstad Kvalø.

Han leder ungdomsorganisasjonen Press og sier saken viser at Bik Bok har et stort forbedringspotensial på holdningene de selger unge jenter. Når det gjelder størrelser har Press først og fremst fått tilbakemeldinger om Bik Bok, men Kolstad Kvalø sier at det går igjen i hele reklamebransjen at man reklamerer med ensidige skjønnhetsidealer.

– Vi vet det er en sammenheng mellom misnøye med eget utseende og depressive symptomer blant unge.

Øystein Kolstad Kvalø er leder i Press som i fjor nominerte Bik Bok til Gullbarbie, en pris de deler ut til en aktør innen reklame eller media som «er best på å ungdom til å føle seg verst». Foto: Leif-Erik Sørensen / Press

Tar tilbakemeldingen på alvor

– Det går selvfølgelig ikke an å lese Emmas velskrevne innlegg uten å reflektere over temaet generelt og Bik Boks ansvar spesielt, skriver kommersiell direktør René Høgsted i en e-post.

Han skriver videre at størrelser er komplekst av mange grunner, og at de jobber med utfordringen kontinuerlig for at størrelsene skal være relavnte for deres målgruppe.

– Derfor tar vi Emmas tilbakemelding på alvor. Vi ønsker at alle skal finne et kult antrekk hos oss, og det tror vi at de fleste kan i dag, men vi vil jobbe videre med å gi et så godt tilbud som mulig til alle som vil handle hos oss, avslutter Høgsted.

Emma er ikke imponert, men håper de kan gjøre noe med størrelsene. Hun mener det er på tide å ta grep.

– Fordi ingen skal sitte og gråte i et prøverom, skriver hun i sitt innlegg.