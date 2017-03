Elever har lagd satellitter: – Jeg er stolt

LÆRER: Gabriel Slørdahl er stolt av elevene sine. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Elever ved linjen Teknologi og forskingslære ved Atlanten videregående skole har arbeidet med å utvikle små satellitter det siste halvåret.

Flere timer i uka har gått med til arbeidet, og torsdag sendte de satellittene 125 meter opp i luften, hengende etter en drone.

Satellittene har fått navnet CanSat og måler ulike verdier når den er i lufta.

– Vi har lært en god del om elektronikk, også har vi lært mye om lodding og slike ting, forteller elev ved Atlanten vgs, Mats Meek Kongshaug.

Til Andøya Space Center

Slik ser en av komponentene i satellittene ut. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Han og flere av de andre elevene satt litt på avstand, og observerte og fulgte med på signalene fra satellittene, mens de var oppe i lufta. Hver enkelt satellitt har forskjellige formål, og måler ulike ting i lufta.

Elevene som går Teknologi og forskingslære har faktisk gjort det så godt at de skal til Andøya Space Center for å vise frem to av satellittene. Der skal de konkurrere med ni andre grupper fra Finland, Sverige og Norge om hvem som har den beste satellitten.

ELEV: Trine Marceliussen Furul var en av flere elever som fikk testet ut satellittene torsdag. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg er stolt. Det er det ikke tvil om, sier læreren i faget, Gabriel Slørdahl.

Til slutt skal elevene få karakter basert på resultatene de får fra satellittene, og under prøveturen torsdag virket det som de fleste var nokså fornøyd.

– Forskning handler om prøving og feiling, og det er ikke alltid man får det som man vil. Men vi har da fått til noe i alle fall, sier Trine Marceliussen Furul.