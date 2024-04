Ekornes henter tilbake ansatte

Ekornes henter tilbake 31 av 74 ansatte i produksjonen. I januar ble disse ansatte, ved produksjonen i Sykkylven og Grodås, permittert som følge av utfordrende markedsforhold.

Fra 1. mai vil rundt 40 ansatte få sine permitteringer videreført, mens 31 ansatte kommer tilbake i jobb. Det melder Ekornes i en pressemelding.

– Vi er veldig glade for å hente tilbake 31 ansatte i produksjonen. Nå må hele organisasjonen fortsette det gode arbeidet som er lagt ned, slik at vi sørger for at alle ansatte får komme tilbake i jobb hos oss så raskt som mulig. Det er vår plikt overfor de rundt 40 ansatte som får videreført sine permitteringer, forteller Tine Hammernes Leopold, administrerende direktør i Ekornes.