Drama enda i uavgjort for Molde

Siste runde i Eliteserien vart dramatisk for MFK. Etter at HamKam skåra i 28. minutt, låg moldensarane under heilt til to minutt på overtid, då Magnus Grødem putta for MFK. Straffer, kort, spelarbyter og storsjansar var ikkje til hjelp – åtte minutt på overtid enda kampen 1–1.