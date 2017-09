Dømt for voldtekt

Nordmøre tingrett har dømt en mann fra Romsdal til fengsel i fire år og seks måneder. Han må sone to år, mens resten av straffen er betinget. Ifølge tk.no (krever abonnement) må mannen også betale tre jenter erstatning på til sammen 395 000 kroner. Han er også dømt for seksuell omgang med barn under 14 år og for seksuell handling med barn under 16 år.