Disse vil bygge på Dronning Sonjas plass

Ålesund kommune har mottatt tilbud fra tre selskap som vil kjøpe og bygge ut på Dronning Sonjas plass i sentrum av sunnmørsbyen.

Dronning Sonjas plass har strandlinje til det berømte Brosundet i Ålesund.

De tre selskapene er Apartments invest, Flakk Gruppen og Incrementum Eiendom (Hofseth). Alle tre selskapene vil reise bygninger på 5–6 etasjer på denne tomten.

Formannskapet fikk en orientering i dag. Den eneste som tok ordet var Kirsti Dahle, Senterpartiet. Hun sa hun var sjokkert over skissene hun fikk se, og mente at alle prosjektene var for høye og at de var stygge.

Styret i Ålesund kommunale eigedom skal behandle saken på et styremøte torsdag 13. oktober.