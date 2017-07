Direkte fra Romsdalsmuseet

Følg med på sendingen 18:45, når vår reporter Ann Eli Nøsen rapporterer fra Romsdalsmuseet. Det fokuseres nå på å få blues tilbake under Moldejazzen og legenden Taj Mahal har allerede spilt for kveldens publikum. Senere entrer Jarle Bernhotf og The Fashion Bruises scenen.