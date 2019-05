Dårlig oppmøte uroer

Det er ikke bare nordmørskommunene som er fraværende på dialogkonferansen til Helse Møre og Romsdal i Molde i dag. Også sunnmørskommunene svikter. Bare et fåtall sunnmørsordførere er med, og det uroer ordfører Vebjørn Krogsæter fra Haram. Han viser til at helseforetaket har alvorlige utfordringer og at en må jobbe med det som utgangspunkt. Da er det også viktig å møte opp, mener han.