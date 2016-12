Brunvoll i Molde kjøper Scana

Propell- og trusterprodusenten Brunvoll A/S på Årø i Molde har kjøpt propellprodusenten Scana Propulsion A/S fra Incus Ivestor. Scana Propulsion hadde i 2015 en omsetning på 318 millioner og et negativt resultat før skatt på ca. 1 million. Dette innebærer at Scana sin avdeling i Volda blir en del av Molde-bedrifta.